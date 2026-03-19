İran'da casusluk suçlamasıyla 138 kişi tutuklandı

İran'da ABD ve İsrail adına faaliyet yürütmekle suçlanan 138 kişinin tutuklandı.

İran'da İsrail bağlantılı şahıslara yönelik operasyonlar sürüyor. İran İstihbarat Bakanlığı, ABD ve İsrail adına faaliyet yürütmekle suçlanan 97 kişinin tutuklandığını bildirdi. İran Radyo Televizyon Kurumu (İRİB) tarafından paylaşılan açıklamada, gözaltına alınanların "huzursuzluk oluşturmaya ve cinayet düzenlemeye çalıştıkları" belirtildi. Irak sınırına yakın güneybatı İran'da da "5 silahlı paralı asker hücresinin" etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Elburz eyaleti polis komutanlığı da bugün 41 kişinin yabancı merkezli muhalif medya kanallarına video gönderme gerekçesiyle bugün tutuklandığını aktardı. - TAHRAN

