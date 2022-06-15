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İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can ve mal kaybına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamada, İran'ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Cenah şehrinde yerel saatle 10.36'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin 8 kilometre derinlikte kaydedildiği aktarıldı. Can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Hürmüzgan'da son 1 saat içerisinde 4 ve üzeri büyüklükte 5 deprem daha meydana geldiği belirtildi.

(Aynur Sena Çabuk-İHA)

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Deprem İran 3. Sayfa Güncel Haberler

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