Haberler

İran basını: "Umman açıklarında 2,5 milyon varil petrol taşıyan süpertanker vuruldu"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran merkezli Fars Haber Ajansı’nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı’nda izinsiz güzergahta seyreden ve yaklaşık 2,5 milyon varil petrol taşıdığı belirtilen bir süpertankere Umman’ın yaklaşık 8 kilometre açığında saldırı düzenlendiği ve gemide yangın çıktığı öne sürüldü.

İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Hürmüz Boğazı'nda izinsiz güzergahta seyreden ve yaklaşık 2,5 milyon varil petrol taşıdığı belirtilen bir süpertankere Umman'ın yaklaşık 8 kilometre açığında saldırı düzenlendiği ve gemide yangın çıktığı öne sürüldü.

ABD ile İran arasındaki askeri ve siyasi gerilim sürerken, Hürmüz Boğazı'nda bir ticari gemiye yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirildiği öne sürüldü. İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptığı sırada izinsiz güzergah üzerinde seyreden bir süpertankere saldırı düzenlendi. Geminin Umman kıyılarının yaklaşık 8 kilometre açığında vurulduğu ve gemide yangın çıktığı iddia edildi.

Kaynaklar, söz konusu tankerin yaklaşık 2,5 milyon varil petrol taşıdığını öne sürerken, geminin hangi ülkenin bayrağını taşıdığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Saldırıda mürettebattan ölen veya yaralanan olup olmadığı da henüz açıklanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 16 sitede yayınlandı.
Özgür Özel, Erdoğan'ın konuşmasında Genel Kurul'u neden terk ettiklerini açıkladı: Dinlemeye harcayacak vaktimiz yok

Özgür Özel salonu neden terk ettiklerini açıkladı! Tek tek saydı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hulusi Akar'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci sabote etmek isteyenler, ezilirsiniz

Hulusi Akar mesajını yumruğunu sıka sıka verdi: Ezilirsiniz
Ronaldo için havaalanına kadar gittiler! Kararından döndüremediler

Havaalanına kadar gidip ayağına kapandılar ama yine de ikna olmadı
Yeni Parti Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Vatandaşlar doktor için bin kilometre yol yapıyor

Ardahan Milletvekili: Vatandaş doktor için bin kilometre yol yapıyor
Trump: İran'ı yok ederek dünyaya barış getirdik! Donanmalarından 159 gemi denizin dibinde

İran'ı yok ettik, barışı getirdik! 159 gemi denizin dibinde
Bahçeli’den Yeni Parti’nin Meclis’i terk etmesine tepki: Siyasi açıdan çok doğru olmadı

Meclis'i terk eden Yeni Parti'ye Bahçeli'den tepki! Bir de önerisi var
Eski nişanlısını 5 kez bıçaklayıp öldürdü, 'iyi hal' indirimi aldı! Aile salonda sanığa saldırdı

Pişmanım dedi, ceza indirimi aldı! Aile salonda sanığa saldırdı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan: Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz

"Artık kaynaklarımızı teröre harcamak istemiyoruz"