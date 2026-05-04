İran BAE'yi 15 füze ve 4 dron ile hedef aldı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, İran'ın bugün 15 füze ve 4 dron ile BAE topraklarını hedef aldığını açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığı, İran'ın düzenlediği saldırı hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık, İran'ın bugün 12'si balistik füze, 3'ü seyir füzesi olmak üzere toplam 15 füze ve 4 dron ile BAE topraklarını hedef aldığını açıkladı. Bakanlık, saldırılarda 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

Öte yandan İran, 28 Şubat'ta ABD ile başlayan savaşın başından bu yana BAE'ye 549 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2 bin 260 dron fırlattı. - ABU DABİ

