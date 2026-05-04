İran BAE'yi 15 füze ve 4 dron ile hedef aldı

BAE Savunma Bakanlığı, İran'ın düzenlediği saldırı hakkında açıklamada bulundu. Bakanlık, İran'ın bugün 12'si balistik füze, 3'ü seyir füzesi olmak üzere toplam 15 füze ve 4 dron ile BAE topraklarını hedef aldığını açıkladı. Bakanlık, saldırılarda 3 kişinin hafif şekilde yaralandığını aktardı.

Öte yandan İran, 28 Şubat'ta ABD ile başlayan savaşın başından bu yana BAE'ye 549 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2 bin 260 dron fırlattı. - ABU DABİ

