İran: "ABD savaş gemileri radarlarını kapatarak Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çalıştı"

İran ordusu, ABD'ye ait savaş gemilerinin saatler önce radarlarını kapatarak Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çalıştığını, tespit edilen gemilerin uyarıldığını ve uyarıların dikkate alınmaması üzerine seyir füzeleri, roketler ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

İran ordusu, ABD'ye ait savaş gemilerinin Hürmüz Boğazı'na yönelik girişimine karşı yapılan müdahalenin detaylarını paylaştı. Ordu Halkla İlişkiler Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, ABD savaş gemilerinin saatler önce radarlarını kapatarak Hürmüz Boğazı'na yaklaşmaya çalıştığı belirtildi. Radarların yeniden devreye alınmasının ardından söz konusu gemilerin tespit edildiği ve deniz kuvvetleri tarafından telsiz yoluyla ateşkes ihlali riski taşıdığı konusunda uyarıldığı aktarıldı.

Her türlü girişim ateşkes ihlali sayılacak

ABD savaş gemilerinin uyarıları dikkate almaması üzerine İran ordusunun ikinci kez uyarıda bulunarak, Hürmüz Boğazı'na yönelik her türlü girişimin ateşkes ihlali sayılacağını ve deniz kuvvetlerinin buna karşılık vereceğini açıkça bildirdiği ifade edildi.

Uyarı ateşi açıldı

Açıklamada, ABD savaş gemilerinin bu uyarıya da kayıtsız kalması üzerine deniz kuvvetlerinin, gemilerin bulunduğu bölgeye seyir füzeleri, roketler ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) uyarı ateşi açtığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, bu tür girişimlerin sorumluluğunun ve doğuracağı sonuçların tamamen karşı tarafa ait olacağını belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
