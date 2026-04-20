İran Dışişleri Bakanlığı: "ABD ile bir sonraki müzakere turu için planımız yok"

İran Dışişleri Bakanlığı: 'ABD ile bir sonraki müzakere turu için planımız yok'
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile Pakistan'da yapılması planlanan ateşkes müzakerelerinin ikinci turu için bir planlarının olmadığını açıkladı. Bekayi, ABD'nin çelişkili davranışları nedeniyle müzakerelerde İran'ın ulusal çıkarlarını önceliklendireceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi bugün Pakistan'da yapılması ön görülen ABD ile ateşkes müzakerelerinin ikinci turuna ilişkin açıklamasında, "Şu anda bir sonraki müzakere turu için bir planımız yok" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi bugün Pakistan'da yapılması ön görülen ABD ile ateşkes müzakerelerinin ikinci turuna ilişkin açıklama yaptı. Bekayi, "Şu anda bir sonraki müzakere turu için bir planımız yok" ifadelerini kullanarak, Tahran yönetiminin bugün Washington ile masaya oturmayacağını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimini İran limanlarının ablukaya alınması ve Çarşamba günü sona erecek olan ateşkesin ihlal edilmesi de dahil olmak üzere "çelişkili davranışlar" sergilemekle suçlayan İsmail Bekayi, "Sözler ile eylemler arasındaki bu açık çelişki, İran halkının Amerika'nın niyetlerine yönelik şüphelerini artırıyor" şeklinde konuştu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Tahran'ın müzakerelerin seyrine "ulusal çıkarları ve faydaları önceliklendirerek" karar vereceğini vurguladı. Bekayi ayrıca İran'ın yaptırımların hafifletilmesine ilişkin herhangi bir "ciddi" teklif almadığını ve ABD ile yapılabilecek muhtemel bir anlaşmanın "garanti" içermesi gerektiğini söyledi.

"Eylemler arasındaki açık çelişki, İran halkının ABD'nin niyetlerine olan güvensizliğini artırıyor"

ABD'nin diplomasiyi sürdürme konusunda ciddiyet göstermediğini söyleyen Bekayi, "Amerika Birleşik Devletleri, çelişkili davranışlar sergileyerek ve ateşkesi sürekli ihlal ederek, diplomasiyi sürdürme konusunda ciddi olmadığını göstermiştir. Bu sözler ile eylemler arasındaki açık çelişki, İran halkının ABD'nin niyetlerine olan güvensizliğini artırıyor" ifadelerini kullandı. İsmail Bekayi, İran'a ait ticari bir gemiye saldırı da dahil olmak üzere ABD'nin son eylemlerini, Birleşmiş Milletler kararları kapsamında "açık bir saldırı eylemi" olarak nitelendirdi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
