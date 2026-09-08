İran’a ait petrol tankerine Hark Adası yakınında ABD saldırısı

İran basını, ABD'nin Hark Adası yakınlarında İran'a ait bir petrol tankerine saldırı düzenlediğini bildirdi.

İran ve ABD arasındaki gerilim devam ediyor. İran merkezli Tasnim haber ajansı, Basra Körfezi'nde önemli bir petrol terminali olan Hark Adası'nın yaklaşık dört mil açığında İran'a ait küçük bir petrol tankerine ABD tarafından füze saldırısı düzenlendiğini bildirerek, saldırıda can kaybı olmadığını aktardı. Ajans, geminin tahliye edildiğini ifade etti.

İran basını daha önce Hark Adası ve Cask kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı