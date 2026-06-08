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Irak'ta Ulusal Güvenlik Teşkilatı Güvenlik Müsteşarı el-Tayyar'a casusluk suçlamasıyla gözaltı

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Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı Güvenlik Müsteşarı Tümgeneral Ahmet el-Tayyar, casusluk ve yolsuzluk suçlamalarıyla gözaltına alındı. Operasyon özel güvenlik güçlerince düzenlendi.

Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı Güvenlik Müsteşarı Tümgeneral Ahmet el-Tayyar, hakkındaki casusluk suçlamaları nedeniyle gözaltına alındı.

Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nda casusluk krizi yaşandı. Iraklı kaynaklar, Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nda görevli üst düzey bir yetkili hakkında casusluk ve yolsuzluk iddiaları kapsamında işlem başlatıldığını bildirdi. Kaynaklar, özel güvenlik güçlerinden oluşan ekiple düzenlenen operasyonda Irak Ulusal Güvenlik Teşkilatı'nda görevli Güvenlik Müsteşarı Tümgeneral Ahmet el-Tayyar'ın gözaltına alındığını bildirdi. El-Tayyar'a yönelik casusluk suçlamasının niteliği ve soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. - BAĞDAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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