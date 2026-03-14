Irak'ta Haşdi Şabi mevzilerine peş peşe İHA saldırısı

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken Irak'ta İran yanlısı silahlı Haşdi Şabi örgütüne ait mevzilerin bulunduğu 4 farklı noktada insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi. Iraklı güvenlik kaynakları, ülkenin kuzeyindeki Selahaddin vilayetinde düzenlenen saldırılarda, Tuzhurmatu ilçesinin doğu ve kuzey kesimleri ile Amirli ilçesi çevresindeki mevzilerin hedef alındığını açıkladı. Peş peşe gerçekleşen saldırılarda Tuzhurmatu bölgesindeki karargahta bulunan bir güvenlik görevlisinin yaralandığı açıklandı. Yaralı personel hastaneye kaldırılırken, hedeflenen mevzilerde maddi hasar oluştuğu belirtildi. Saldırıda can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Saldırılarda hedef alınan noktalar arasında Haşdi Şabi'ye ait bir karargahın ve mühimmat deposunun da bulunduğu bildirildi. Saldırıların ardından Irak güvenlik güçleri Tuzhurmatu ve Amirli çevresinde geniş çaplı önlemler aldı. Bölgede durumun takibi için ek birlikler sevk edilirken, güvenlik birimleri İHA'ların kalkış noktasını ve saldırının sorumlularını belirlemek için soruşturma başlattı. - SELAHADDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı