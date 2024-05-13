DEAŞ karakola saldırdı: 5 Iraklı asker hayatını kaybetti

Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta kırsal bölgede yer alan bir karakola saldırı düzenledi. Saldırıyla ilgili Irak güvenlik kaynakları bilgi verdi.

5 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, 5 ASKER YARALANDI

Irak'ın doğusunda Diyala ve Selahaddin vilayetleri arasındaki kırsal bölgede yer alan bir karakola terör örgütü DEAŞ'ın düzenlendiği saldırıyla ilgili açıklamada bulunan Iraklı güvenlik kaynakları, saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını aktardı.