DEAŞ karakola saldırdı: 5 Iraklı asker hayatını kaybetti
Irak'ın doğusunda Diyala ve Selahaddin vilayetleri arasındaki kırsal bölgede yer alan bir karakola terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 5 asker de yaralandı.
Terör örgütü DEAŞ, Irak'ta kırsal bölgede yer alan bir karakola saldırı düzenledi. Saldırıyla ilgili Irak güvenlik kaynakları bilgi verdi.
5 ASKER HAYATINI KAYBETTİ, 5 ASKER YARALANDI
Irak'ın doğusunda Diyala ve Selahaddin vilayetleri arasındaki kırsal bölgede yer alan bir karakola terör örgütü DEAŞ'ın düzenlendiği saldırıyla ilgili açıklamada bulunan Iraklı güvenlik kaynakları, saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiğini, 5 askerin de yaralandığını aktardı.