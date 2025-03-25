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Irak Konsolosluğu'na Silahlı Saldırı Anları Görüntülendi

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İstanbul Şişli'deki Irak Konsolosluğu'na 21 Mart'ta motosikletli saldırganlar tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olayda yaralanan olmazken, şüphelilerin yakalanması için operasyonlar düzenlendi.

Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı

İSTANBUL - Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı.

21 Mart günü saat 21.30 sıralarında Şişli'deki Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na doğru 2 motosikletli tarafından uzun namlulu silahlarla, ateş açılmıştı. 9 el ateş eden şüpheliler, daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçmıştı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar konsolosluk binasına isabet etmişti. İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanmıştı. Şimdi saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Irak Konsolosluğu'na Silahlı Saldırı Anları Görüntülendi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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