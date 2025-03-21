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Irak Konsolosluğu'na Silahlı Saldırı

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Şişli'deki Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na motosikletli iki kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda yaralanan olmadı, polis inceleme başlattı.

Irak Konsolosluğu'na uzun namlulu silahlı saldırı

İSTANBUL - Şişli'de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na motosikletli iki şahıs tarafından uzun namlulu silahla saldırı düzenlendi. Yaralanan olmazken, polis olay yerinde inceleme yapıyor.

Olay, saat 21.30 sıralarında Şişli'de bulunan Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli iki şahıs tarafından uzun namlulu silahlarla, konsolosluğa doğru ateş açıldı. 9 el ateş eden şüpheliler, daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar konsolosluk binasına isabet etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapıyor.

Olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa
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