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Irak'ın Musul kentinde, 5 yıl sonra enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı

3. Sayfa Haberleri

Irak'ın Musul kentinde, 5 yıl sonra enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı

Irak'ın Musul kentinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen, enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı.

Irak'ın Musul kentinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen, enkaz altından insan kalıntıları çıkarıldı.

Irak Sivil Savunma Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan Irak'ın Musul kentinde yıkılan bir ev enkazı altından 7 kişinin kemiklerinin çıkarıldığını açıkladı. Kemiklerin Irak Sivil Savunma Müdürlüğü'ne bağlı Arama ve Kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığı belirtilirken, kemiklerin adli tıbba teslim edildiği bildirildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 2014 yılında işgal ettiği Musul kenti 2017 yılında Irak tarafından kurtarılmıştı. Kenti kurtarmak için düzenlenen operasyonunda binlerce sivil hayatını kaybetmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Musul Irak 3. Sayfa Güncel Haberler

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