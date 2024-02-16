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Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Mehmetçiğin, terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışı operasyonları hız kesmeden sürüyor. Belirlenen hedefler tek tek imha ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonların devam edeceğini vurgulayarak, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Irak PKK Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ali KARA :

Yetmez, darısı hepisine inşallah... C. Allah güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun...

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Mark Kolçak:

Bende bir gün ETKİSİZ hale gelmek istiyorum. Ancak HUZURLUCA. Yani huzulurca ETKİSİZ HALE gelip.. hiçliğe geri gitmek istiyorum. Çünkü Kainat şans eseri var olmuşdur.

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Ali KARA :

sen zaten etkisizsin merak etme mark! ama cennet ve cehennem var bilesin...

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