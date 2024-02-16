Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Mehmetçiğin, terörle mücadele kapsamında yurt içi ve yurt dışı operasyonları hız kesmeden sürüyor. Belirlenen hedefler tek tek imha ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Irak'ın kuzeyinde son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonların devam edeceğini vurgulayarak, "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadeleri kullanıldı.