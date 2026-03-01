Haberler

Irak'ta hava saldırısı: 4 ölü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyala'nın Mikdadiye ilçesinde düzenlenen hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise ağır yaralandı. Saldırının kaynağı henüz belirlenemedi.

Irak'ın Diyala vilayetinde, kaynağı henüz netleşmeyen bir hava aracı ile düzenlenen saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Irak'ta kaynağı henüz netleşmeyen bir hava aracı ile saldırı düzenlendi. Yerel güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, Diyala'nın kuzeydoğusundaki Mikdadiye ilçesi kırsalında, tarım arazilerinin içinde bulunan ve karargah olarak kullanılan bir bina doğrudan hedef alındı. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. Hayatını kaybedenlerin naaşları adli tıp kurumuna nakledilirken, yaralılar en yakın hastaneye sevk edildi.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz netlik kazanmazken, bölgedeki güvenlik birimleri olay yerinde inceleme başlattı.

Dün başkent Bağdat'ın güneyindeki Babil vilayetine bağlı Cerf el-Nasr bölgesinde Haşdi Şabi güçlerine ait karargahlara 2 kez saldırı düzenlenmişti. - ERBİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu

Neden sığınakta değildi? Hamaney'in son kararı hayatına mal oldu
İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti! TRT 4 oyuncuyla yolları ayırdı

İsmail Hacıoğlu gönderildi, dizi sil baştan değişti
Hamaney öldü, akıllara Saddam Hüseyin geldi

Saddam'ın yaptığı 23 yıl sonra takdir görmeye başladı
Savaş büyürken Papa'dan kritik çağrı: Şiddet sarmalına son verin

Kanlı savaş Papa'yı harekete geçirdi! Dünyaya kritik bir çağrısı var
Hakan Fidan'ın İran kehaneti yeniden gündemde

İran kehaneti yeniden gündemde