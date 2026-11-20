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Irak güvenlik güçleri, 12 yıl aradan sonra İran destekli Kataib Hizbullah milislerinin kontrolündeki Curf el-Sahar bölgesine girdi. Bölgede kontrolü devralma süreci başladı.

Irak güvenlik güçleri, başkent Bağdat'ın güneyindeki Babil vilayetinde İran destekli Kataib Hizbullah milislerinin uzun süredir kalesi olan Curf el-Sahar bölgesine 12 yıl aradan sonra girmeye başladı. Irak Federal Polisi'ne bağlı birlikler, sabah saatlerinde ana kapıdan bölgeye giriş yaptı. Irak Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Sözcüsü Sabah el-Numan yaptığı açıklamada, bölgede petrol boru hatlarının korunması görevini Petrol Polisi Komutanlığı'nın devraldığını duyurdu. Numan, söz konusu adımın bölgeye güvenlik güçlerinin yeniden konuşlandırılması kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

Bölgede kontrol merkezi açıldı

Irak Güvenlik Medya Hücresi Başkanı Korgeneral Saad Maan düzenlenen basın toplantısında, Curf el-Sahar bölgesinde kontrol merkezinin açıldığını ifade etti. Maan, kontrol merkezinin Federal Polis Komutanlığı yönetiminde faaliyet göstereceğini belirtti. Bölgeye askeri birliklerin konuşlandırılmasına ve sorumlulukların devralınmasına bugünden itibaren başlanacağını kaydeden Maan, bölge halkının yakın zamanda evlerine döneceğini söyledi. Maan ayrıca Fazıliye bölgesinden Kerbela vilayetine uzanan ana yolun yarın saat 06.00'dan itibaren yeniden ulaşıma açılacağını bildirdi.

Kataib Hizbullah'a çekilmesi için süre tanındı

Yerel kaynaklara göre bölgede kontrolü elinde bulunduran Kataib Hizbullah'a karargahlarını boşaltmaları ve bölgeden çekilmeleri için belirli bir süre tanındı. Bu süreçte Irak ordusunun Federal Polis ve Terörle Mücadele Servisi ile birlikte bölgedeki konuşlanmasını sürdüreceği belirtildi.

Petrol boru hattı şirketi yöneticisi dün tutuklanmıştı

Öte yandan devlete ait Petrol Boru Hatları Şirketi'nin Genel Müdürü Ali Abdülkerim el-Musavi, bölgede petrol kaçakçılığı yapıldığına ilişkin dün mahkemeye verdiği ifadenin ardından tutuklanmıştı.

Zeydi'nin talimatıyla operasyon başlatılmıştı

Irak Başbakanı Ali Zeydi 16 Kasım'da silahlı kuvvetlere Curf el-Sahr bölgesine girilmesi talimatını vermiş, Kataib Hizbullah mensuplarının bölgeden ayrılması için süre tanımıştı. Hükümetin söz konusu adımı, bölgede petrol kaçakçılığı yapıldığına ilişkin iddiaların soruşturulması, devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi ve anayasa hükümlerinin uygulanması çerçevesinde attığı belirtilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı