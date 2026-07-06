Haberler

Sürücü adayı direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç sulama kanalına düştü

Sürücü adayı direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç sulama kanalına düştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin İpsala ilçesinde sürücü adayının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde sürücü adayının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İpsala ilçesi Koşu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İpsala'da görev yapan bir imama ait otomobil, sürücü adayının kontrolünden çıkarak su kanalına düştü. Araçta bulunan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların burada yapılan müdahalenin ardından Keşan'daki hastaneye sevk edildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ankara kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor: Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçecek

Bir büyükşehir belediyesi AK Parti'ye geçiyor, ikincisi de yolda

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milli futbolcu Can Uzun'un kız arkadaşından olay açıklama: Beni aldattı

Türk milli futbolcunun ihanetine uğradı: Beni aldattı
Ali Hamaney için düzenlenen cenaze töreninde Trump'a suikast çağrısı

Hamaney’in cenaze töreninde suikast çağrısı! Yüz binler yemin etti
Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Tek sıkıntım Dünya Kupası'nın az gollü geçmesi

Deniz Göktaş cezaevinden mesaj gönderdi: Burada tek sıkıntım...
Zamlı maaşlarda ödeme takvimi belli oldu

Milyonlara rahat nefes aldıracak ödeme takvimi belli oldu
2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik klima faturası

2 bin TL'lik bakımdan kaçınan sürücülere 50 bin TL'lik fatura
Gurbetçiye ağır fatura: Aracını başkasına verdi, hem parasından hem aracından oldu

Gurbetçiye ağır fatura: Aracını verdi, hem paradan hem arabadan oldu
Anlaşıldı! Amedspor'a Kosovalı milli stoper

Anlaşıldı: Amedspor'a milli stoper!