Sürücü adayı direksiyon hakimiyetini kaybetti, araç sulama kanalına düştü

Edirne'nin İpsala ilçesinde sürücü adayının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil sulama kanalına düştü. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İpsala ilçesi Koşu Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İpsala'da görev yapan bir imama ait otomobil, sürücü adayının kontrolünden çıkarak su kanalına düştü. Araçta bulunan 2 kişi, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla İpsala Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların burada yapılan müdahalenin ardından Keşan'daki hastaneye sevk edildikleri öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı