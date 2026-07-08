Edirne'nin İpsala ilçesinde şarampole uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İpsala ilçesine bağlı Sultanköy-İpsala karayolunda meydana gelen trafik kazasında, 06 BFZ 272 plakalı otomobil şarampole uçtu. Kazada sürücü İbrahim K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı