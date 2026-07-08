İpsala'da meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala istikametine giden S.Ç. yönetimindeki 16 NHR 47 plakalı otomobil, Esetçe Kavşağı'na geldiği sırada, kavşaktan çıkış yapan C.B. yönetimindeki 59 LC 160 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, C.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı