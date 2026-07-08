Haberler

İpsala'da meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı

İpsala'da meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'nin İpsala ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesi sürüyor.

Edirne'nin İpsala ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden İpsala istikametine giden S.Ç. yönetimindeki 16 NHR 47 plakalı otomobil, Esetçe Kavşağı'na geldiği sırada, kavşaktan çıkış yapan C.B. yönetimindeki 59 LC 160 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, C.B. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD 80'den fazla askeri hedefi vurdu, İran'dan misilleme tehdidi geldi: Ezici bir yanıt verilecek

Savaşta korkulan oldu! "Ezici" bir misilleme artık an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sözleşmeleri uzatıldı! Fenerbahçe'de 3 imza birden

Açıklamalar peş peşe geldi: Fenerbahçe'de 3 imza birden
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki akşam yemeğine gelen son lider Meloni oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemeğe son gelen lider şaşırtmadı
Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek

Fenerbahçe yeni golcüsüyle anlaştı! Yıllık 9 milyon Euro maaş ödenecek
İstanbul'da AVM otoparkında skandal görüntü! Yakalanınca hızla kaçtılar

AVM otoparkında skandal görüntü! Apar topar kaçmak zorunda kaldılar
Atlı birlikler göz doldurdu, mest eden karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı

Bu karşılamaya Beyaz Saray da kayıtsız kalamadı
Trump 'CAATSA yaptırımları kalkacak' dedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisi dikkat çekti

Trump'ın müjdeyi verdiği anlarda Erdoğan'ın tepkisi bomba
Ankara'daki karşılamada neler konuşuldu? Uçağını işaret edip Erdoğan'a bunları söyledi

Karşılamaya damga vuran diyalog! Uçağını işaret edip bunu söyledi