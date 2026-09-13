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İpsala’da 10 bin saman balyası yandı

İpsala’da 10 bin saman balyası yandı
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Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy’de yaklaşık 10 bin saman balyasının, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandığı iddia edildi.

Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy'de yaklaşık 10 bin saman balyasının, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandığı iddia edildi.

İpsala ilçesine bağlı Sultanköy yakınında sabaha karşı çıkan yangında binlerce saman balyası yanarken, olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı. Kundaklama iddiası nedeniyle olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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