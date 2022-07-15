İntihara kalkışan genci Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ikna etti
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Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir AVM inşaatının üzerine çıkan genç için ekipler seferber olurken Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç da olay yerine geldi. Başkan Kılıç'ın uzun uğraşları sonucu aşağı indirilen genç ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Patnos'ta AVM İnşaatının üzerine çıkan bir genç polis ve itfaiye ve sağlık ekiplerini seferber etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine Patnos Belediye Başkanlığına bağlı İtfaiye ekipleri sevk edildi.
BELEDİYE BAŞKANI DEVREYE GİRDİ
Sedat Zirek'in haberine göre; İtfaiye ekipleri binanın altında olası bir intihar girişimi için branda açtı. Kısa sürede olay yerine gelen Belediye Başkanı Emrah Kılıç, şahsi ikna etmek için büyük çaba sarf etti.
KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ
Başkan Emrah Kılıç'ın uzun uğraşları sonucu (Ö.A) AVM İnşaatından indirildi. Şahıs sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Haber: Sedat Zirek
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