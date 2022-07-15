İntihara kalkışan genci Patnos Belediye Başkanı Emrah Kılıç ikna etti

Patnos'ta AVM İnşaatının üzerine çıkan bir genç polis ve itfaiye ve sağlık ekiplerini seferber etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, olay yerine Patnos Belediye Başkanlığına bağlı İtfaiye ekipleri sevk edildi.

BELEDİYE BAŞKANI DEVREYE GİRDİ

Sedat Zirek'in haberine göre; İtfaiye ekipleri binanın altında olası bir intihar girişimi için branda açtı. Kısa sürede olay yerine gelen Belediye Başkanı Emrah Kılıç, şahsi ikna etmek için büyük çaba sarf etti.

KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Başkan Emrah Kılıç'ın uzun uğraşları sonucu (Ö.A) AVM İnşaatından indirildi. Şahıs sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Haber: Sedat Zirek

Haberler.com - 3. Sayfa