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Interpol'ün 10 yıldır aradığı zanlı İzmir'de yakalandı

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Interpol tarafından kırmızı bültenle 10 yıldır aranan 43 yaşındaki K.A. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. "Kasten ve tasarlayarak adam öldürme" suçundan tüm dünyada aranan suçlunun yıllarca sahte kimlikle gizlendiği ortaya çıktı.

İzmir'de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde denetim gerçekleştirildi.

KIRMIZI BÜLTENDE ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Şüphe üzerine durdurulan N.D. adlı kişinin tedirgin davranışlar gösterip çelişkili beyanlarda bulunması üzerine polis ekipleri detaylı bir inceleme gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada nüfus cüzdanının sahte olduğu, şüphelinin Interpol-Europol Daire Başkanlığınca kırmızı bültenle aranan K.A. (43) olduğu belirlendi.

10 YIL SAHTE KİMLİKLE SAKLANMIŞ

Kasten ve tasarlayarak adam öldürme suçundan tüm dünyada aranan K.A.'nın sahte kimlikle 10 yıldır gizlendiği ortaya çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Interpol'ün 10 yıldır aradığı zanlı İzmir'de yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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