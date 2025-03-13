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Interpol tarafından aranan firari İzmir'de yakalandı

Interpol tarafından aranan firari İzmir'de yakalandı
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Almanya tarafından iade talep edilen ve kırmızı bültenle aranan D.S., İzmir'in Urla ilçesinde yakalandı. Kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan firari, emniyetteki işlemlerinin ardından iade süreci için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Almanya yetkili makamlarınca iade talebi bulunan firari, İzmir'in Urla ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

İzmir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Çeşme Büro Amirliği ekipleri, Urla ilçesinde aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda durdurulan bir şüphelinin yapılan incelemede İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu ve Almanya yetkili makamlarınca iade talebi bulunan D.S. olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan D.S., emniyetteki işlemlerinin ardından iadesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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