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İnternetten tanıştığı çocuklara tecavüz ve şantaj iddiası

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Adana'nın Feke ilçesinde, internet üzerinden tanıştığı çocuklara cinsel istismarda bulunurken gizli görüntülerini çekip, daha sonra tehdit ederek şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İnternetten tanıştığı çocuklara tecavüz ve şantaj iddiası
ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde, internet üzerinden tanıştığı çocuklara cinsel istismarda bulunurken gizli görüntülerini çekip, daha sonra tehdit ederek şantaj yaptığı öne sürülen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Feke İlçe Emniyet Amirliğine, S.Ö.isimli şahsın lise ve ortaokul öğrencisi çocuklar ile internet üzerinden tanışıp onları kandırdıktan sonra cinsel birliktelik yaşadığı, bu sırada gizli görüntülerini çektiği ihbarı geldi. Polis bu ihbar üzerine harekete geçti. Polis yaptığı çalışmada S.Ö.'nün kız çocuklarını çıplak fotoğraf ve videolarıyla tehdit edip şantaj uyguladığını saptadı. S.Ö.'nün bu görüntü ve fotoğrafları kız çocuklarıyla tekrar birlikte olmak için şantaj unsuru olarak kullandığı belirlendi. Polis bu tespitler üzerine şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada S.Ö. polis tarafından yakalandı. Zanlı, emniyetteki ifadesinin ardından "çocuğa cinsel istismar, cinsel taciz, tehdit ve şantaj" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen S.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana Feke Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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