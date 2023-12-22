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İnternetten bıçak satışı yapan şüpheli gözaltına alındı

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İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinde bulundurduğu bıçakları internet üzerinden satışa çıkaran şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı. Evde yapılan aramada 966 adet bıçak ele geçirildi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki evinde bulundurduğu bıçakları, internetten satışa koyduğu belirlenen şüpheli, gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise tam 966 adet bıçak ele geçirildi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.S.S. adlı bir kişinin, Bahriye Üçok Mahallesi'ndeki evinden, internet üzerinden satışı yasak olan aletlerin satışını yaptığına dair bilgi üzerine harekete geçti. Savcılıktan alınan talimat sonrası adrese operasyon gerçekleştiren polis, sustalı olarak tabir edilen 896, kelebek olarak tabir edilen 70 bıçakla birlikte toplam 966 suç aleti bıçak ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.S.S.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karşıyaka İzmir 3.Sayfa Güncel Haberler

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