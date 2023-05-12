İnternetten araç satışı dolandırıcılığına bıçaklı saldırı

Bahçelievler'de eşinin sağlık sorunu olduğu için Mehmet Selim Şahin (38), aracını internet üzerinden satılığa çıkardı. İddiaya göre, aracını satın almak için kendisini Başakşehir'e çağıran 3 kişi tarafından 460 bin lira dolandırıldıktan sonra bıçaklı saldırıya uğradı.

Bahçelievler'de yaşayan Mehmet Selim Şahin (38), eşinin sağlık sorunları nedeniyle 600 bin lira değerindeki aracını 10 Şubat'ta internet üzerinden 560 bin liradan satılığa çıkardı. İddiaya göre Şahin, 15 Şubat'ta Başakşehir'de yaşadıklarını söyleyen Adem Varlı, Özkan Sabırlı ve adını bilmediği bir kişi tarafından cep telefonu ile arandı. Aracı almak istediklerini belirten 3 kişi, Şahin ile Başakşehir'de buluştu. Satış öncesinde 40 bin lira kapora verdikten sonra Şahin satış işlemleri için notere gitti. Satışın gerçekleşmesinin ardından 3 kişi, kalan 510 bin lirayı banka hesabı üzerinden Şahin'e gönderdiklerini belirttiler. Paranın hesabına yatmadığını gören Şahin, aracına bindi ancak kısa süre sonra bıçaklı saldırıya uğradı. Aracından zorla indirilen Şahin Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti ardından 17 Şubat'ta suç duyurusunda bulundu. Dolanıcıların yakalanmasını isteyen Şahin, yaşadığı mağduriyeti anlattı.

"BOĞAZIMA BIÇAK DAYADI"

"BANKALARLA HACİZLİK OLDUM"

Şikayetçi olduğunu belirten Mehmet Selim Şahin, "Akşam 20.00, 21.00 gibi Şahintepe Karakolu'na gittim. Dediler ki 'Bizim yapacağımız birşey yok' Avukat tuttum. Bakırköy Adliyesi'ne suç duyurusunda bulundum. İzmir'de yaşadıklarını öğrendim İzmir Menemen'e gittim. Oradaki polis karakoluna gidip şikayet ettim. Polis fotoğraflarını gösterdi ve araç dolandırıcıları olduğunu söyledi. 'Ben bunlardan şikayetçiyim' dedim. Ben dolandırıldığım gün savcılık harekete geçseydi tedbir koyardı arabayı yakalardı.Noterden başka bir yere satışını durdururdu. Ellerini kollarını sallayarak gezdikleri müddetçe bunlar milletin canını yakacaklar. Benim 200 bin lira da borcum vardı, borcumu da ödeyecektim eşimi ameliyat ettirecektim, onu da ödeyemediğim için bankalarla hacizlik oldum." dedi.