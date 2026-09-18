Haberler

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde bir inşaatta çalışan 35 yaşındaki kalıp işçisi, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir inşaatta çalışan 35 yaşındaki kalıp işçisi, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Adilcevaz ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıpçılık yapan Mehmet Koyuncu (35) isimli işçi 6. kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep de var

39 ile yeni emniyet müdürü! Aralarında 3 önemli büyükşehir de var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hürmüz Boğazı'nda petrol tankeri vuruldu! İran: Yasadışı geçmeye çalışan gemiyi biz vurduk

Petrol tankeri alev alev yandı! İran "vuran biziz" dedi
Eski futbolcu Hasan Şaş uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

Eski milli futbolcu da uyuşturucu operasyonunda gözaltında
Avustralya’da köpek balığı saldırısı: 1 ölü

Köpek balığı saldırısı can aldı! Plajlar kapatıldı
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı

Milyonların takip ettiği isme büyük şok!
39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber

39 ilde koltuklar değişti! Müge Anlı'nın eşine kötü haber
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: İstanbul Arkeoloji Müzeleri yeniden doğdu
İstasyonlar tabela değiştirmekten kurtuldu! Motorine indirim geliyor

İstasyonlar tabela değiştirmekten kurtuldu! Beklenen haber geldi