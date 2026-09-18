İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bir inşaatta çalışan 35 yaşındaki kalıp işçisi, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Adilcevaz ilçesinde yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İnşaatta kalıpçılık yapan Mehmet Koyuncu (35) isimli işçi 6. kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı