Haberler

İnşaattan çalındığı iddia edilen demirler için "Boş arazide buldum" savunması

İnşaattan çalındığı iddia edilen demirler için 'Boş arazide buldum' savunması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir’de kasasında yüklü miktarda demir parçası bulunan bir kamyonetin ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Eskişehir'de kasasında yüklü miktarda demir parçası bulunan bir kamyonetin ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Bir inşaattan çalındığı öne sürülen demirlerle ilgili polise açıklama yapan sürücü, "Ben bu demirleri boş arazide buldum" diyerek kendisini savundu.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Altınay Çıkmazı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kasasında bolca demir parçası yüklü kamyonetiyle sokak üzerinde ilerleyen bir şahıs, çevredeki vatandaşlar tarafından şüpheli görüldü. Demirlerin bir inşaattan çalındığı yönündeki iddialar üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüphe üzerine durdurulan araç ve sürücüsü üzerinde inceleme yaptı. İnşaattan alındığı öne sürülen demirler hakkında ekiplere bilgi veren şahıs, "Abi ben bu demirleri boş arazide buldum" sözleriyle kendisini savundu.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Muğla'da orman yangını! Devlet hastanesi boşaltılıyor, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı

Tatil cenneti yanıyor! Yollar kapatıldı, devlet hastanesi boşaltılıyor
Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor

Geri sayım başladı! Altının kaderi bugün belli oluyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

92 yaşındaki kadın tarlada yanmış halde bulundu

Tarlada kabus anları! 92 yaşındaki kadın korkunç halde bulundu
Dervişoğlu: Milletvekillerinin gördüğü bir kanun teklifi yok

Müsavat Dervişoğlu küplere bindi: Bu kadar aklını yitirmiş olamaz
Ünlü Fransız DJ Kavinsky, evinde ölü bulundu

Fransa bu kaybı konuşuyor: Macron bile paylaştı
Aslı İnandık’tan müjdeli haber: Evlilik yolunda ilk adımı attı!

Aslı İnandık’tan müjdeli haber: Evlilik yolunda ilk adımı attı!
23 yaşındaki veliaht prensin hareketi gündem oldu! Kimseye elini öptürmüyor

Veliaht Prens'in resmi törendeki hareketi kısa sürede gündem oldu
Suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ele geçirildiler: Emniyette böyle sergilendiler

Operasyonlarda ele geçirildiler: Hepsi böyle sergilendi
ABD ordusunu alarma geçiren video! Askerlerin telefonları toplanabilir

Orta Doğu'da alarm! Görüntüleri izleyen komutandan orduya tarihi uyarı