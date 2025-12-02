Haberler

İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde inşaattan düşen 46 yaşındaki işçi, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Viranşehir ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Bir inşaatın 2'nci katında çalışan 46 yaşındaki Celal Akıncı dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Akıncı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

