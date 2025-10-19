İnşaatta Demir Parçaları Düşen Kardeşlerden Biri Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Aybastı ilçesinde çalıştıkları inşaatta üzerlerine demir parçaları düşen iki kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Olay, Uzundere Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek katlı ahır ve samanlık inşaatında çalışan Tarık Ercan (58) ile kardeşi Mustafa Ercan'ın (57) üzerine çatı kısmında bulunan demir parçaları düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından iki kardeş, ambulans ile Aybastı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Tarık Ercan, sevk edildiği Ordu Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU