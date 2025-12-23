Eyüpsultan'da inşaattaki çalışma park halindeki araca zarar verdi

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaatta beton pompasının çalıştırılmasıyla istinat duvarından kopan parçalar, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaat çalışması sırasında beton pompası çalıştırıldı. Çalışmadan önce, duvarın yanında park halindeki bazı araçlar, sahipleri tarafından oradan çekildi. Ancak bir aracın sahibine ulaşılamadı. Beton pompasının çalıştırılmasıyla istinat duvarının bir kısmı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayı görenler, durumu fark ederek aracın içerisini temizledi. Daha sonra olay yerine gelen araç sahibinin kızı, durumu babasına haber verdi. Hasar gören aracın işlemlerin ardından olay yerinden çekileceği öğrenildi.

"Biraz daha bekleyebilirlerdi"

Orhan Akkaya ise olayla ilgili, "Sabah arkadaşlar duvarın yıkılacağını öngördüler. Buradaki birkaç aracı kaldırdılar. Bu arabanın sahibini aradılar ama ulaşamadılar. Ulaşamayınca öngörülen şey oldu. Düştü kırıldı. Duvarın yarısı yok. Biraz daha bekleyebilirlerdi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL