Haberler

Eyüpsultan'da inşaattaki çalışma park halindeki araca zarar verdi

Eyüpsultan'da inşaattaki çalışma park halindeki araca zarar verdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaat çalışması sırasında beton pompası çalıştırılırken, istinat duvarından kopan parçalar park halindeki bir otomobilin üzerine düştü. Olayda kimse yaralanmazken, araçta hasar oluştu.

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde inşaatta beton pompasının çalıştırılmasıyla istinat duvarından kopan parçalar, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, park halindeki otomobilde hasar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan ilçesi Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre inşaat çalışması sırasında beton pompası çalıştırıldı. Çalışmadan önce, duvarın yanında park halindeki bazı araçlar, sahipleri tarafından oradan çekildi. Ancak bir aracın sahibine ulaşılamadı. Beton pompasının çalıştırılmasıyla istinat duvarının bir kısmı park halindeki otomobilin üzerine düştü. Olayı görenler, durumu fark ederek aracın içerisini temizledi. Daha sonra olay yerine gelen araç sahibinin kızı, durumu babasına haber verdi. Hasar gören aracın işlemlerin ardından olay yerinden çekileceği öğrenildi.

"Biraz daha bekleyebilirlerdi"

Orhan Akkaya ise olayla ilgili, "Sabah arkadaşlar duvarın yıkılacağını öngördüler. Buradaki birkaç aracı kaldırdılar. Bu arabanın sahibini aradılar ama ulaşamadılar. Ulaşamayınca öngörülen şey oldu. Düştü kırıldı. Duvarın yarısı yok. Biraz daha bekleyebilirlerdi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Fuhuştan tutuklanan fenomen Cihan Şensözlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Fuhuştan tutuklanan "Cihanna"dan olay itiraf! İsim bile verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Kayseri'de oyun salonunda cinayet

Oyun salonunda cinayet! Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title