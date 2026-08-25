Haberler

Stajyer Çocuk Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti

Stajyer Çocuk Elektrik Akımına Kapılarak Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ Çerkezköy'de 15 yaşındaki stajyer Eren G., inşaatta kablo çekerken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan çocuk, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde staj yaptığı inşaatta kablo çektiği sırada elektrik akımına kapılan 15 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Çerkezköy'ün Kızılpınar Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, inşaatta stajyer olarak çalışan 15 yaşındaki Eren G., kablo çektiği sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Eren G.'nin yardımına çevrede bulunan işçiler koştu.

Hastanede hayatını kaybetti

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eren G., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 yaşındaki çocuk, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekiplerinin olayın yaşandığı inşaat alanında inceleme başlattığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Devletin malına çökmeye çalışan haramiler! Rezil diyaloglar ortaya saçıldı

Devletin malına çökmeye çalışan haramilerin rezil diyalogları
Bakan Uraloğlu müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor

Bakan müjdeyi verdi: 2,5 saatlik yol 36 dakikaya düşüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün

Son gün ortaya çıkan otel fotoğrafı yüzünden iptal edilen düğün
Video çekip aldığı maaşa isyan etti

Video çekip aldığı maaşa isyan etti
Para var ama ölçü yok! Masasına çağırdığı kadın için gazinonun stoklarını tüketti

Para var ama ölçü yok! Gazinodaki kadın için tüm stokları tüketti
Sır gibi olay! Yiğenini evde kanlar içerisinde buldu

Yeğenine gitti, gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı
10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında

10 milyarlık vurgun! Bürokratlar ve muhtarlar gözaltında
Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş

Rus turist gördüklerine inanamadı: Tayland sandım, Türkiye’ymiş
Ceplerine ne kadar para girecek? Memur ve emeklinin beklediği hesap yapıldı

Beklenen hesap yapıldı! İşte memurun cebine girecek para