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Son dakika haberleri! İnşaata çıkan 2 arkadaşı polis ikna etti

3. Sayfa Haberleri

Edinilen son dakika haberine göre İnşaata çıkan 2 arkadaşı polis ikna etti Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaata çıkarak intihara kalkışan 2 şahsı, polis ekipleri ikna ederek inşaattan indirdi.

İnşaata çıkan 2 arkadaşı polis ikna etti

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaata çıkarak intihara kalkışan 2 şahsı, polis ekipleri ikna ederek inşaattan indirdi.

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Konaklar Caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğunu iddia edilen H.D. ve H.C., 12 katlı bir inşaatın 7. katına çıkarak intihara teşebbüs etti Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise aşağıya şişme yatak açtı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ikna edilen 2 kişi karakola götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - 3. Sayfa

Yıldırım Beyazıt Mahallesi İtfaiye Kayseri 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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