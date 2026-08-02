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İnşaat mantolama işcisi iskeleden düşerek hayatını kaybetti

İnşaat mantolama işcisi iskeleden düşerek hayatını kaybetti
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Isparta’nın Yalvaç ilçesinde mantolama çalışması yaptığı sırada iskeleden düşen işçi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde mantolama çalışması yaptığı sırada iskeleden düşen işçi, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay, Yalvaç ilçesi Bahçelievler Mahallesi Çayboyu Caddesi üzerindeki 3 katlı betonarme binanın arka kısmında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binada mantolama çalışması yapan Aslan Öget, çalıştığı iskeleden düşerek ağır yaralandı. Durumu fark eden diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı işçi, ambulansla Yalvaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Aslan Öget, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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