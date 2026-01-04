Haberler

İngiltere ve Fransa'dan Suriye'de "DAEŞ" operasyonu

Güncelleme:
İngiltere ve Fransa hava kuvvetleri, Suriye'nin Palmira şehrindeki DEAŞ'a ait olduğu belirtilen yer altı silah deposuna hava saldırısı düzenledi. İlk raporlar başarılı bir hedefleme olduğunu gösteriyor.

İngiltere ve Fransa hava kuvvetleri, Suriye'nin Palmira şehrinde "daha önce DAEŞ terör örgütü tarafından kullanıldığından" şüphelenilen bir yer altı silah deposuna hava saldırısı düzenledi.

İngiltere ve Fransa, Suriye'deki DEAŞ hedeflerine yönelik gece saatlerinde operasyon düzenledi. İngiltere ve Fransa hava kuvvetleri, Suriye'nin Palmira şehrinde "daha önce DEAŞ terör örgütü tarafından kullanıldığından" şüphelenilen bir yer altı silah deposunu vurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Uçaklarımız, tesise inen çok sayıda tüneli hedef almak için Paveway IV güdümlü bombalar kullandı. Ayrıntılı değerlendirme şu anda devam ederken, ilk raporlar hedefin başarıyla vurulduğunu gösteriyor" ifadeleri kullanıldı. Hedefin, Voyager yakıt ikmal tankerinin desteğiyle Typhoon FGR4 savaş uçakları kullanılarak bombalandığı açıklanırken, saldırı öncesinde bölgede "herhangi bir sivil yerleşim bulunmadığı" ve tüm uçaklarının güvenli şekilde geri döndüğü belirtildi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ise saldırıya ilişkin, "Bu eylem, Birleşik Krallık'ın liderliğini ve Orta Doğu'da DAEŞ'in ve onun tehlikeli ve şiddet yanlısı ideolojilerinin yeniden ortaya çıkmasını engellemek için müttefiklerimizle omuz omuza durma kararlılığımızı göstermektedir" dedi. - PALMİRA

