İngiltere'de şiddetli fırtına: Park halindeki karavan devrildi

İngiltere'nin Staffordshire bölgesinde meydana gelen şiddetli fırtınada park halindeki karavan devrildi.

İngiltere'nin Staffordshire bölgesindeki Knutton köyünde dün yerel saatle 06.30 sıralarında fırtına meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle çöp kutuları ve çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, evlerin pencerelerinde, araçlarda hasar meydana geldi. Park halindeki bir karavanın devrilme anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde aniden başlayan fırtınada karavanın devrilerek yanındaki minibüse çarptığı görüldü.

Meteoroloji servisinin rüzgar hızının saatte 45 mile ulaşabileceği uyarısı üzerine İngiltere'de köprüler ve parklar geçici olarak kapatıldı. - LONDRA