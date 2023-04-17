İngiltere Başbakanı Sunak hakkında soruşturma başlatıldı

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak hakkında gelir beyanına ilişkin Parlamento Standartları yetkilisi Daniel Greenberg tarafından soruşturma başlatıldı.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak hakkında gelir beyanı ile ilgili soruşturma başlatıldı. İngiltere parlamentosunun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Parlamento Standartları yetkilisi Daniel Greenberg'in Sunak hakkında parlamento üyelerinin tüm gelirlerini bildirmesini öngören 6. madde uyarınca 13 Nisan'da soruşturma başlattığı bildirildi. Açıklamada başka detaya yer verilmedi.

Başbakanlık Ofisi'nden bir sözcü, Sunak hakkındaki soruşturmanın eşi Akshata Murty'nin ortağı olduğu çocuk bakım firması Koru Kids ile olan bağlantıları nedeniyle gelir beyanına ilişkin muhtemel bir kural ihlalini araştırmak için başlatıldığını aktararak, soruşturmaya yardımcı olacaklarını ifade etti.

Koru Kids, çocuk bakıcılığının teşvik edilmesi için geçtiğimiz ay bütçede önerilen bir pilot programdan yararlanabilecek altı özel çocuk bakım sağlayıcısı arasında yer alıyor ve kurum aracılığıyla eğitim alanlara bin 200 sterlin teklif ediliyor.

Soruşturmada Sunak'ın davranış kurallarını çiğnediği tespit edilirse, ihlali kabul etmesi ve özür dilemesi istenebilir. Sunak, 28 Mart'ta komite önünde çocuk bakıcılığının teşvik edilmesi hakkında yaptığı konuşmada eşinin şirketinden bahsetmemiş, İşçi Partisi Milletvekili Catherine McKinnell'in beyan edecek bir şeyi olup olmadığını sorduğunda "Hayır" cevabını vermişti. - LONDRA