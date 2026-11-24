İngiltere Savunma Bakanlığı ve iç istihbarat teşkilatı MI5, Ukrayna ordusuna doğrudan destek sağlayan şirketleri Rusya'dan sabotaj tehdidinin arttığı konusunda uyardı.

İngiltere Savunma Bakanlığı ve MI5'in bir parçası olan Ulusal Koruma Güvenlik Kurumu, Rusya adına hareket eden ajanların oluşturduğu riske karşı şirketlere güvenliklerini artırmak için harekete geçmeleri konusunda uyarıda bulundu. Uyarıda, "Son aylarda Rusya, Avrupa'da savunma ile ilgili tesislere yönelik sabotaj girişimlerini artırdı. Bu faaliyet tipik olarak kundaklama gibi düşük düzeyde karmaşık sabotaj yöntemleri kullanan vekil aktörlerin kullanımıyla karakterize edilir. Bu faaliyet, Ukrayna'ya olan desteği zayıflatmayı amaçlamaktadır ve bireylerin sindirilmesi, casusluk ve bilgi operasyonları da dahil olmak üzere diğer düşmanca faaliyetlerle birlikte yürütülebilir. Eğer kuruluşunuz askeri tedariki destekliyorsa veya Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ekipman sağlıyorsa hedef olabilirsiniz. Bu, tedarik zincirindeki kuruluşları da kapsar" ifadeleri kullanıldı. Uyarıda, şirketleri ve çalışanları korumak için atabilecek adımlar sıralandı.

Güvenlik bilgilendirme toplantıları yapılacak

İngiltere Savunma Bakanlığı, önümüzdeki iki gün boyunca Whitehall'da kritik ulusal altyapı ve savunma sektörlerinin liderleriyle güvenlik konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere kapalı kapılar ardında güvenlik brifingleri düzenleyeceğini açıkladı. İngiltere Güvenlik Bakanı Dan Jarvis, "Avrupa genelinde son dönemde yaşanan sabotaj girişimleri, karşı karşıya olduğumuz tehditlerin ciddiyetini gösteriyor. Aktörlerin yaşam tarzımızı ve müttefiklerimizin yaşam tarzını bozmaya çalışması, özellikle de Ukrayna'yı desteklemek için hayati önem taşıyan çalışmalar yapan kuruluşları hedef alması gerçekten utanç verici" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik suçlamalar

Ukrayna'daki savaş başladığında Kiev'in en güçlü destekçilerinden biri haline gelen İngiltere, Rusya'yı bir dizi casusluk ve sabotaj planının arkasında olmakla suçlamıştı. Geçtiğimiz yıl bir grup İngiliz erkek, Ukrayna bağlantılı bir işletmeye yönelik kundaklama saldırısı düzenledikleri gerekçesiyle hapse atılmıştı. İngiliz yetkililer bu saldırının Moskova'nın emriyle gerçekleştirildiğini belirtmişti. Eylül ayında ise 1 kişi, Rus istihbaratına insansız hava aracı fabrikasıyla ilgili bilgiler vermekle suçlanmıştı.

Öte yandan pazar günü Estonya, bir Estonyalı savunma şirketine yönelik sabotaj saldırısının ardından Rusya ile olan tüm sınır geçiş noktalarını kapatacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta Norveç güvenlik servisi de Rus istihbaratının önümüzdeki yıl Norveç'te sabotaj saldırıları düzenleyebileceğini tahmin ettiğini belirtmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı