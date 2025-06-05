İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar

İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
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İnfaz paketinin yürürlüğe girmesiyle ilk tahliyeler başladı! Davul zurna ile karşıladılar
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Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 10. Yargı paketi kapsamında Sincan Cezaevindeki tutuklular tahliye edilmeye başlandı. Tahliye edilenler davul zurna ile karşılandı.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından Ankara'da cezaevlerinde tahliyeler başladı.

Kamuoyunda 10. yargı paketi olarak bilinen Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinde tahliyeler başladı.

DAVUL ZURNA İLE KARŞILADILAR

Tahliyelerin başlamasıyla birlikte Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü önünde hareketlilik yaşandı. Serbest bırakılacak yakınlarını karşılamak isteyen vatandaşlar akşam saatlerinden itibaren cezaevi önünde toplandı. Tahliye edilenler davul zurna ile karşılandı.

"VESİLE OLANDAN ALLAH RAZI OLSUN"

Kanun kapsamında cezasının bitmesine 75 gün kala, yasadan yararlanarak tahliye olan Ümit Aytekin, "Tüm mahkum yakınlarının, mahkumların, eşlerinin, çocuklarının herkesin bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Buna vesile olan kişilerin de Allah yardımcısı olsun, onlardan da Allah razı olsun" dedi.

Oğlunun cezasının tamamlanmasına 3 ay kala tahliye olması üzerine konuşan mahkum yakını Şener Dinler ise bayramı beraber geçireceği için mutlu olduğunu söyledi.

Kaynak: ANKA-DHA

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMehmet Karagöz:

yarım bıraktıkları işlerini tamamlamaları için fırsat verilmiş.

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Haber YorumlarıZülfikar:

ben kırmızı ışıkta geçsrm af olurmu???

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Haber YorumlarıMURAD:

SON DERECE YANLIŞ VE HATALI BİR UYGULAMA. YAZIN SALIVERDİLER KIŞA DOĞRU BİRER BİRER GERİ TOPLARLAR MÜPTEZELLERİ!

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Haber Yorumlarısezgin_duman:

egerkı bır olay ve cınayet herhangı bır durum olursa bunun sebebı akp dır

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