İnegöl'de korkutan yangın: tek katlı ev küle döndü

İnegöl'de korkutan yangın: tek katlı ev küle döndü
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Konurlar Mahallesinde çıkan yangında Şerife M.'ye ait tek katlı ev tamamen yanarak kül oldu. Yangın sonrası evin çatısı ağır hasar aldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Konurlar Mahallesinde Şerife M.'ye ait tek katlı ev de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda evin çatısı kullanılamaz hale gelirken, evin içinde de maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
