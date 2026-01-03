İnegöl'de korkutan yangın: tek katlı ev küle döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen yangında tek katlı ev kül oldu.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Konurlar Mahallesinde Şerife M.'ye ait tek katlı ev de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda evin çatısı kullanılamaz hale gelirken, evin içinde de maddi hasar meydana geldi.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA