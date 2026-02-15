Haberler

Tamir ettiği traktörün altında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bozulan traktörünü tamir ederken, çalışmaya başlayan traktörün altında kalan 67 yaşındaki şoför ağır yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan adamın durumu ciddiyetini koruyor.

Olay, İnegöl'e bağlı kırsal Tahtaköprü Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa K. (67) bozulan 16 KJN 02 plakalı traktörünü tamir etmek için kaputu açtı. O sırada çalışarak hareket eden traktör şoförün üzerinden geçti. Ağır yaralanan adam, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili tahkikatı sürüyor. - BURSA

