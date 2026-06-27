Traktörün altında kalan adam ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen traktör kazasında devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam ağır yaralanırken, iki torunu hafif yaralandı. Çocuklar yakınları tarafından kurtarılırken, dede itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde, arıtma tesisi yanındaki ceviz tarlasında meydana geldi. Kasım T. (71) yönetimindeki 43 ET 167 plakalı traktör, tarla içerisinde ilerlediği sırada iddiaya göre gazının takılı kalması sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan traktör, su kuyusu için açılan çukura düşerek ters devrildi.

Kazada sürücü Kasım T. ile traktörde bulunan torunları Hamza T. (6) ve ağabeyi Talha T. (10) traktörün altında kaldı. Çocuklar yakınları tarafından kurtarılırken, dedeyi çıkaramayan aile fertleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, özel kaldırma aparatlarıyla traktörü kaldırarak ağır yaralanan Kasım T.'yi sıkıştığı yerden kurtardı.

Yaralı dede ile iki torunu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Kasım T.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, ekiplerin nefes kesen kurtarma çalışması amatör kameraya saniye saniye yansıdı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı