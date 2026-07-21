Haberler

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu 75 yaşındaki sürücü Hasan Çoban olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada 75 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Ortaköy Mahallesi'nde bulunan eğimli bir tarlada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasan Çoban (75) idaresindeki 16 Y 1409 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Kazada traktörün altında kalan Hasan Çoban ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hasan Çoban'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Hasan Çoban'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP İstanbul'da 7 ilçe başkanı görevden alındı

Kılıçdaroğlu'ndan akşam operasyonu! 7 başkan görevden alındı
Orta Doğu yangın yeri! İran, Bahreyn ve Erbil'i vurdu

İki ülkeye füzeler aynı anda yağdı, misilleme gecikmedi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu

e-Devlet'teki bu hizmete akın var! Milyonlar aynı ekrana koşuyor
Yılan, bahçeye inen adamın ayağına saldırdı

Bahçede çalışırken, gafil avlandı! Resmen ölümden dönmüş
Pendik'te otomobil dereye düştü; kaza kamerada

Korkunç kaza saniye saniye kamerada
Aksaray'da çoban köpeğini satırla katleden cani kıskıvrak yakalandı

Bu vahşet kenti ayağa kaldırdı! Cani, gece operasyonuyla yakalandı
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Çocukların gözü önünde tekme tokat kavga ettiler

Kadınlı erkekli öldüresiye kavga kamerada
Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu