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İnegöl'de Tekstil Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

İnegöl'de Tekstil Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir tekstil fabrikasında, makineyle çalışırken elini silindire kaptıran 52 yaşındaki işçi yaralandı. Olay sonrası yaralı işçi hastaneye sevk edilirken, polis soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Olay saat 14.00 sıralarında İnegöl OSB 2. caddede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçi Leyla P.(52) makineyle çalıştığı sırada makinenin silindirine elini sıkıştırdı. Sol eli ezilen işçi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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