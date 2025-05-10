İnegöl'de Tekstil Fabrikasında İş Kazası: Bir İşçi Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana gelen olayda elini makineye kaptıran işçi yaralandı.

Olay saat 14.00 sıralarında İnegöl OSB 2. caddede faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İşçi Leyla P.(52) makineyle çalıştığı sırada makinenin silindirine elini sıkıştırdı. Sol eli ezilen işçi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA