Bursa'da tarihi eser operasyonu: Roma dönemine ait 70 adet sikke ele geçirildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir evde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 adet sikke ele geçirildi. H.K. isimli şüpheliye tarihi eser kaçakçılığından adli işlem başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir evde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 70 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi'nde H.K. isimli şahsın evinde tarihi eser niteliğinde sikkeler bulunduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Şüpheli şahsa ait evde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen toplam 70 adet sikke ele geçirildi.

Ele geçirilen tarihi eser niteliğindeki sikkelere el konulurken, şüpheli H.K. hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
