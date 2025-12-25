Temel için kazılan yerden tarihi mezar kalıntıları çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde site inşaatı için yapılan temel kazısında tarihi eser mezar kalıntıları bulundu.

Olay, saat 09.00 sıralarında kırsal Yeniceköy Mahallesi merkezinde müteahhit firmanın operatörü iş makinesiyle kazı yapmaya başladı. Kazı sırasında tarihi mezarlar ve testiler görüldü. Tarihi eser mezarları gören Jandarma ekipleri kazıyı durdurup Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğüne bilgi verdiler. Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptılar. İncelemede tarihi eser mezar parçaları ve insan kemikleri bulundu. Eserlerden numune alınıp Bursa'ya götürüldü.

Yeniceköy Mahallesi eski tarihinde mahallenin eskiden Ermeni yerleşim bölgesi olduğu öğrenildi. - BURSA