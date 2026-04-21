Virajı alamayan tır devrildi, sürücü yaralandı: Kaza anı kamerada

Virajı alamayan tır devrildi, sürücü yaralandı: Kaza anı kamerada
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, virajı alamayarak devrilen su yüklü tırda sürücü yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde virajı alamayan su yüklü tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı. Tırın devrilme anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl-Domaniç karayolu Tahtaköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Domaniç istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Murat B. (39) yönetimindeki 16 BUT 870 plakalı su yüklü tır, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan tır yamaca devrilirken, ihbar üzerine olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, tırın camı kırılarak ekiplerce kurtarıldı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı ise tırın arkasında seyir halinde olan aracın kamerasına anbean yansıdı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
