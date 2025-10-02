Haberler

İnegöl'de Silahlı Çatışma: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı çatışmada 25 yaşındaki Ahmet Kılıçaslan hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 10 kişi sorgulanarak 2'si tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı çatışmada Ahmet Kılıçaslan(25)'in ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan 10 kişinin sorgulaması tamamlandı. 10 kişiden 2'si tutuklandı.

Olay geçtiğimiz Pazar günü saat 14.00 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Kozluca mahallesi yolu kenarındaki tarlada meydana geldi.

Ahmet Kılıçaslan(25), Fehmi P.(26) ve Burak S.(25), Rus uyruklu Anzhela A.(21) ile birlikte karşı gruptaki Fırat D.(20), Serhat S.(19), Cahit E.(21), Samet S.(22), Emre S.(20), Baran Ş.(22) ve Mesut T.(18) arasında daha önceden kız meselesi yüzünden oluşan husumetten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki grup birbirlerine tüfek ve tabancalarla defalarca ateş etti. Silahlı kavga sonucunda Ahmet Kılıçaslan (25) ağır yaralanırken, Fırat D.(20) sırtından, Samet S.(21) ise elinden yaralandı. Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahmet Kılıçaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, dün öğle namazına müteakip İnegöl'ün Kurşunlu mahallesinde toprağa verildi.

10 kişi adliyeye sevk edildi

3 gün süren sorgulama sonucunda şüpheliler Serhat S.(19), Samet S.(21), Baran Ş.(22), Emre S.(20), Mesut T.(18), Fehmi P.(26), Fırat D.(20), Cahit E.(21), Burak S. (24) ve Anzhela A.(21) geniş güvenlik önlemleri alınarak adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Samet Serbest ve Fırat Daldagül tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
