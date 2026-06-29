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Kamyona arkadan çarpan servisin sürücüsü ağır yaralandı

Kamyona arkadan çarpan servisin sürücüsü ağır yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan servis minibüsünün sürücüsü ağır yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan servis minibüsünün sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Bülbüller Caddesi üzerinde meydana geldi. Sebahattin Ö. (60) yönetimindeki 16 S 6392 plakalı servis minibüsü, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki 16 GG 803 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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