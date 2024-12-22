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Bursa'da evlat dehşeti! "Küfür" tartışmasında babasını 6 yerinden bıçakladı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde baba ve oğlu arasında "küfür" nedeniyle tartışma çıktı. Mutfaktan bıçak alan oğlu babasını 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan baba, evinde bulunan 20 bin lirayı hastanede görevli polise teslim etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çim Sokak'ta saat 10.30 sıralarında evlat dehşeti yaşandı.

BABASINI 6 YERİNDEN BIÇAKLADI

İddiaya göre; Rakıp K. (48) ile oğlu Yusuf İslam K. (17) arasında "küfür" nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine babasına sinirlenen Yusuf İslam K, mutfaktan bıçak aldı. Yusuf İslam K, babasını 6 yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Bursa'da evlat dehşeti! 'Küfür' tartışmasında babasını 6 yerinden bıçakladı

EVDEKİ 20 BİN LİRAYI POLİSE TESLİM ETTİ

Yusuf İslam K, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Rakıp K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı adam evindeki 20 bin lirayı hastanede görevli polise teslim etti.

OĞLU TESLİM OLDU

Olay yerine gelen polis ekiplerine teslim olan Yusuf İslam K, gözaltına alındı. Yaralı babanın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Bursa'da evlat dehşeti!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

olan gunahsız birine olmaması güzel babası hak etmiş p... gibi büyütmüş küfür ettine göre.

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Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

cocuk büyütmesini bilmezsen böyle yapar.

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Haber YorumlarıAlkurt:

Aynı cinsler

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